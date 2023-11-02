İstanbul'da şiddetli yağmur! Trafik kilit: Silecekler zor yetişiyor

İstanbul’da öğle saat 16.00’da başlayan sağanak, hızını arttırdı. Şehrin büyük bölümünü etkisi altına alan yağıştan dolayı yollar göle döndü. İstanbul trafiği de yoğun yağıştan etkilendi. Anayollarda sürücüler zor anlar yaşarken İstanbul’da trafik yüzde 90 seviyelerini gösterdi.

Gazeteci Orhan Can İstanbul’da etkili olan yağışı kayıt altına aldı. Videoda iş çıkış saatine denk gelen yağışın, trafiği felç ettiği görülürken sürücülerin görüş mesafesi de kısıtlandı. Gazeteci Orhan Can, “Tam iş çıkış saatlerinde başlayan sağanak hızını arttırdı. Silecekler zor yetişiyor. İstanbul trafik göstergesi yüzde 90 seviyesiyle kırmızı dereceye döndü.” diyerek paylaştığı videoda yollardaki son durumu bildirdi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK YÜZDE 90’LARA ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 17:50 itibariyle yoğunluk yüzde 89 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIKLAR OLUŞTU

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Beykoz'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, köprünün her iki yönünde yoğun trafik gözleniyor. Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklı hafif yağış etkili oluyor. TEM Otoyolu Sancaktepe ve Ümraniye mevkilerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafik yoğunluğu artıyor.

AVRUPA YAKASI'NDA D-100 KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ YOĞUN

Avrupa Yakası'nda Avcılar ve Beylikdüzü'nde hafif sağanak görülürken, D-100 kara yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi, Bayrampaşa, Esenler, Fatih ve Bahçelievler'de etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yollarda biriken sular trafikte güçlük çekilmesine neden olurken, bazı motosiklet sürücüleri yol kenarlarına park ederek yağışın hafiflemesini bekliyor. Yağışın daha az etkili olduğu Ayvansaray, Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde D-100 kara yolunda trafik çift yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımında trafik yoğunluğu gözleniyor. Karaköy ile Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar ağır ilerliyor. Zeytinburnu, Güngören ve Bahçelievler'de hafif yağış görülüyor. D-100 kara yolunun bu mevkilerinden Edirne istikametine giden sürücüler yoğun trafikle karşılaşıyor.

Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bazı tramvay, otobüs ve metrobüs ulaşım noktalarında kalabalıklar oluştuğu görülüyor. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.25'te yüzde 85 olarak ölçüldü.