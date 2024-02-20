Üniversitenin işçi alım kurasında aynı isim iki kere çekildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversite bünyesinde sürekli olarak çalışacak işçi için kura çekimi gerçekleştirdi. Yapılan kura çekimi Üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı bir şekilde yayınlandı.

Görevli kişi kura çekiminde bir işçinin ismini iki defa üst üste çekti. Kurada aynı isim iki defa çekilince görevli kişi sessiz bir şekilde ‘ Okudum mu ben?’ dedi ve kura çekimine devam etti.

Canlı yayının ilgili kısmı sosyal medyada viral olurken şaibeli kuranın iptal edilip edilmediğine dair bir bilgi paylaşılmadı ve Üniversiteden de konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kurada ismi iki defa çıkan şahsın asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.