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Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler’a cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı

ABD’li rock müzik grubu Aerosmith’in solisti Steven Tyler, cinsel taciz suçlamasıyla karşıya kaldı. “Julia Holcomb” adlı kadın 70’lerde 16 yaşındayken Tyler’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek dava açtı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:10
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Ünlü rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler, Julia Holcomb isimli bir kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.

Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler’a cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı
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Ünlü rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler, Julia Holcomb isimli bir kadın tarafından cinsel istismarla suçlaması ile dava açıldı. Holcomb, Tyler'ın kendisini 1973-1976 yılları arasında istismar ettiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, dava çocuklukta cinsel istismar iddiaları için zamanaşımı sürelerinden geçici olarak feragat eden Kaliforniya mevzuatı uyarınca açıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, dava çocuklukta cinsel istismar iddiaları için zamanaşımı sürelerinden geçici olarak feragat eden Kaliforniya mevzuatı uyarınca açıldı.

Holcomb, Tyler'ın annesini 16 yaşındayken kendisine velayet vermeye ikna ettiğini, bunun sonucunda onunla yaşamasına ve cinsel ilişkiye girmesine izin verdiğini ve 1973'ten yaklaşık 3 yıl sonrasına kadar birlikte olduklarını öne sürdü.

Mayıs ayında rehabilitasyona giren Tyler konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Holcomb mahkemeye sunduğu dilekçede, "Tyler’ın gücü, şöhreti ve maddi durumuna karşı koyamadım. Tyler beni romantik bir aşk yaşıyormuşuz gibi hissettirdi" ifadelerine yer verdi.

Daha önce Tyler, 2011 yılında yayınlanan biyografik kitabında 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdiğini itiraf etmiş ve kitapta Julia Halcomb'dan bahsetmişti.

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