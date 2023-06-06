Ünlü akaryakıt firmasında ayrılma kararı. Üç ülke ayrılıyor

Hollanda merkezli ünlü akaryakıt firması Shell'den şok ayrılma kararı...Üç avrupa ülkesinden birden ayrılıyor.

Shell'den yapılan açıklamada, şirketin bu yıl itibarıyla enerji ticaretinde ana merkezleri olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik değerlendirme çalışmasını tamamladığı ve bu ülkelerde enerji ticaretinden çıkma kararı aldığı bildirildi.

Satış sürecini başlatan şirketin potansiyel bir alıcıyla görüşmelerinin sürdüğü ve gelecek aylarda anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin söz konusu satış sürecinden etkilenmeyeceği belirtildi.Şirketin İngiltere'de 2 bin çalışanı bulunuyor.

İKİ MERKEZLİ ŞİRKET

Genel Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Shell'in İcra Kurulu Başkanlığını Ben van Beurden yapıyor. Shell Grubu'nun ana şirketi ise İngiltere ve Galler'de kurulu olan Shell plc olarak bilinmekte