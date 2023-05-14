Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı

Oscar'lı oyuncu Jamie Foxx, Atlanta'da Cameron Diaz ile 'Back in Action' filminin setinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Aradan bir ay geçmesinin ardından tedavisi süren Foxx'tan haber gelmeyince ünlü oyuncunun hayranları, endişelenmeye başladı

Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı

Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapamaya başladığı yılardan beri Jamie Foxx adını kullanan 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz ile paylaştığı aksiyon komedi türündeki 'Back In Action' filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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"İYİLEŞME YOLUNA GİRDİ"

Jamie Foxx'un kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, 12 Nisan'da sosyal medya hesaplarından, "Babamın dün bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.

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Fakat bu açıklamanın ardından Jamie Foxx'un ailesinden neredeyse hiç ses çıkmadı. Hatta Foxx'un hastalığının ve semptomlarının ne olduğuna dair bir bilgi de verilmedi. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ortalarda görünmeyen ve hakkında bir açıklama da yapılmayan Jamie Foxx için endişelenen hayranları da sosyal medyayı paylaşım yağmuruna tuttu.

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Geçtiğimiz günlerde Jamie Foxx'un sosyal medya hesabından yeniden bir paylaşım yapıldı ve "Bu sevgiyi takdir ediyoruz. Kendimizi kutsanmış sayıyoruz" yazısıyla birlikte dua eden eller ve kalpler emojileri kullanıldı. Ancak paylaşımı Foxx'un kendisinin mi ailesinin mi yaptığı belirsiz. Hayranları ise dört gözle oyuncudan iyi haberler almayı beklemeye devam ediyor.

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