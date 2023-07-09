Ünlü basketbolcu Denis Rodman sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı

Aktif spor yaptığı dönemlerde yaptığı “çılgınlıklarıyla” yıllar boyu adından söz ettiren yıldız isim şimdi de bir başka “tuhaf” haberle adını manşetlere taşıdı. Bir süredir rapçi Yella Yella ile sevgili olan Denis Rodman kız arkadaşının yüzünü sağ yanağına dövme yaptırdı.

Ünlü basketbolcu Denis Rodman sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı

ABD televizyonlarında yayınlanan bir programla ünlenen ünlü dövmeci Van Johnson’a giden ve yüzünün yarısını kız arkadaşının dövmesiyle kaplatan Denis Rodman başta rapçi sevgilisi Yella Yella olmak üzere herkese küçük çaplı bir şok yaşattı.

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Van Johnson’ın Instagram hesabında yaptığı dövmeyi paylaşmasıyla ortaya çıkan bu ilginç “aşk gösterisi”nin ardından konuşan ünlü rapçi; dövme fikrinin kendisine ait olmadığını hatta Denis Rodman’ı bundan vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.“Bu benim fikrim değildi” diyen rapçi Rodman’a bu fikrin “delilik” olduğunu da söylemişti.

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Dövmeyi yapan Van Johnson, bunu kalıcı bir dövme olduğunu doğrularken Denis Rodman ise aslında dövmenin daha da büyük olmasını istediğini itiraf etti. “Bu benim bir kadınla son dansım” diyen çılgın basketbolcu Yella Yella’dan ve yaptırdığı dövmeden bahsederken de “Ona beni olduğum gibi sevdiği için teşekkür etmek istedim. Dövmeyi bu yüzden yaptırdım” dedi.

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