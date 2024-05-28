Ünlü çay markasında zararlı madde tespit edildi: Her yerden acil toplatılıyor

Almanya'da Türkleri ve sütlü çay tüketicilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Almanya'da satılan bir sütlü çay markasında yasadışı maddeler tespit edildi ve ürün hızla market raflarından çekilmeye başlandı.

Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), Çin menşeli bu sütlü çayın Avrupa Birliği (AB) standartlarına uymayan zararlı bileşenler içerdiğini belirtti ve ürünün piyasadan kaldırılacağını duyurdu.

BVL'nin açıklamasına göre toplatılacak ürün şunlardır:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE SATILIYOR

Almanya'da yaşayan Türkler ve diğer sütlü çay tüketicileri, bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve sağlıkları konusunda daha dikkatli olmaya çağrılmaktadır.

Bu ürün, Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonları aracılığıyla hizmet veren Çinli bir şirket tarafından satılmaktaydı. Şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde müşterilerinden özür diledi.

Bu olay, 2023 yazının sonlarında üç farklı kahve ve çay ürününün yasadışı maddeler içerdiği gerekçesiyle geri çağrılmasının ardından meydana geldi ve tüketiciler arasında endişe yarattı.