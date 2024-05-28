En güçlü ve en pahalı pasaportlar sırası belli oldu. Türk pasaportunun durumu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
En güçlü ve en pahalı pasaportlar sırası belli oldu. Türk pasaportunun durumu ortaya çıktı

Yurt dışı çıkacak kişilerin mutlaka alması gereken pasaportların fiyatları da ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Pasaportu olan herkes de isteği ülkeye istediği gibi giremiyor.

Dünya ülkeleri arasında en en pahalı pasaportlara bakıldığı zaman Türkiye, aldığı pasaport fiyatı ile yıl zirveye oturarak dikkatleri bir kerede üzerine çekti.

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler belli olurken, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan en güçlü pasaportlar da belli oldu.

Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında yer aldı. Ancak Türkiye'deki alınan pasaport ücretleri ise dudak uçuklattı.

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Dünyanın en pahalı pasaportu Türkiye'de veriliyor. Ülkemizde 10 yıllık pasaport almak için şu an 8 bin 623,30 lira ödeneyior. Bu rakam, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 dolara, bugünkü kurla 268 dolar ediyor.

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Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 2. sırada ise Meksika var. Meksika'da 10 yıllık pasaport için 234 dolar ödeniyor. Meksika dünyanın en güçlü pasaport sıralamasında 23. sırada ve 161 ülkeye vizesiz seyahat sağlıyor.

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Dünyanın en pahalı 3. pasaportu ise 228 dolar ödenen Avustralya pasaportu. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu sayılan Avustralya pasaportu 190 ülkeye vizesiz giriş sağlıyor.

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En pahalı listesinde 167 dolarla ABD pasaportu bulunuyor. Dünyanın en güçlü 6. pasaportu sayılan ABD pasaportuyla 189 ülkeye vizesiz seyahat sağlanabiliyor.

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Yeni Zelanda ise 128 dolarla dünyanın en pahalı 5. ülkesi. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu sayılan Yeni Zelanda pasaportu 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanı veriyor.

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Alanya'da 10 yıllık pasaport ücreti Almanya'da 41 dolara denk geliyor.

10 yıllık pasaport ücreti Japonya'da 115 dolar civarında.

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10 yıllık pasaport maliyeti, Fransa'da ise 94 dolar.

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Pasaport ücretleri İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da ise 53 dolara denk geliyor.

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