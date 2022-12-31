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Ünlü caz sanatçısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Türkiye'de caz müziği denilince akla ilk gelen isimlerden olan İlham Gencer ve Ayten Alpman'ın kızı, ünlü caz vokalisti Ayşe Gencer 66 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 05:10
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Ünlü caz piyanisti İlham Gencer ve şarkıcı Ayten Alpman'ın kızı olan caz müziği sanatçısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti.

Ünlü caz sanatçısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
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Caz müziği sanatçısı Ayşe Gencer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayşe Gencer, şarkıcı İlham Gencer ile Türk müziğinin önemli seslerinden Ayten Alpman'ın kızıydı. Henüz 18 yaşında başladığı müzik hayatında yıllarca pek çok performansa imza attı. 66 yaşında hayata veda eden Gencer, bir süredir tedavi görüyordu. Gencer'in cenazesinin pazar günü Levent Cami'sinde yapılacak törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

AYŞE GENCER KİMDİR?

Ayşe Gencer, piyano öğretmeni olan babaannesinden ilk derslerini aldı. 18 yaşında TRT İstanbul Radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışması'nı kazandı.

Bodrum Jazz Now adlı kulüpte, piyanoda Tuna Ötenel, kontrbasta Nezih Yeşilnil ve davulda Cankut Özgül eşliğinde caz söylemeye başladı. 1988’de trompet sanatçısı İmer Demirer ile evlendi.

Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz & Blues Festivali, Ankara Caz Festivali gibi birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde, kültür ve sanat etkinliklerinde sahne aldı; TRT Caz Orkestrası, İstanbul Klarnet Korosu ile konserler verdi.

Repertuarındaki parçaların hepsinin bir anısı ve kendisinde bıraktığı izler olduğunu söyleyen Ayşe Gencer, çok sevdiği standartlardan biri olan Everything Happens To Me adlı parçayı bas sanatçısı İlkin Deniz’in “Old School Jazz Standartları” albümünde seslendirdi; albüm Amerika’da yayınlandı. Ayşe Gencer 2011’de ilk albümü Bud Beatiful’u çıkarmıştı.

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