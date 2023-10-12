Ünlü çiftin evliliği hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı. Oscar’daki skandal tokat onun için atılmıştı

Jada Pinkett Smith, Will Smith ile 2016 yılından beri ayrı yaşadıklarını açıkladı. Pinkett Smith ayrıca, Will Smith'in 2022'de Ocar ödül töreninde Chris Rock'a tokat atmasını skeç sandığını söyledi.

Ünlü çiftin evliliği hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı. Oscar’daki skandal tokat onun için atılmıştı

Geçtiğimiz yıl Oscar'da Chris Rock'a attığı tokatla gündeme gelen Will Smith'in oyuncu eşi Jada Pinkett Smith, NBC'ye röportaj verdi. Daha önce açık ilişki yaşadıklarını söyleyen Pinkett Smith, 2016 yılından beri ayrı yaşadıklarını açıkladı.

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Ntv'nin aktardığı habere göre, yedi yıldır tamamen ayrı hayatları olduğunu ancak şimdiye kadar bunu kamuoyuna açıklamaya hazır hissetmediklerini belirten Smith, evliliklerini yürütmeye çalışmaktan yorulduklarını söyledi. Ayrı olmalarına rağmen boşanmayı düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Sanırım ikimiz de hala diğer kişinin nasıl olması gerektiğine dair fantezilerimize takılıp kalmıştık" dedi.

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Jada Pinkett Smith sözlerine, "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye devam etti.

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"TOKAT OLAYINI SKEÇ SANMIŞTIM"

Oscar tokadıyla ilgili de konuşan Pinkett Smitt, olayın ilk başta gerçek olmadığını düşündüğünü belirtti. Smith, "'Bu bir skeç' diye düşündüm. 'Will'in ona vurmasının imkanı yok' diye düşünüyordum. Will sandalyesine doğru yürümeye başlayana kadar bunun bir skeç olmadığını bile fark edemedim" ifadelerini kullandı.

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'The Fresh Prince of Bel-Air' dizisinden tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de evlendi. Çiftin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var.

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Chris Rock, sahnede olduğu an rahatsızlığı nedeniyle saçlarını kazıtmış olan Jada Pinkett Smith hakkında bir espri yaptı. 1997 yılında Demi Moore’un oynadığı "G.I Jane" isimli filme gönderme yapan Rock, "Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” dedi. Will Smith bu esprinin üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat attı.

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Rock, Will Smith'in kendisine saldırmasının ardından, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” dedi. Kameralar önünde olayın başta bir senaryo olduğu tahmin edilirken daha sonra yerine oturan Smith, “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırdı. Will Smith oturduktan sonra Rock’a hakaret etmeye devam ederken ABD’deki yayıncı Smith'in sesini kıstı.

Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

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