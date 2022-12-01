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Will Smith Oscar tokadından sonra ilk kez kırmızı halıya çıktı

Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar'daki tokat skandalından sonra ilk kez yeni filmi ‘Emancipation’ için kırmızı halıda boy gösterdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:32
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Will Smith Oscar tokadından sonra ilk kez kırmızı halıda boy gösterdi

Will Smith Oscar tokadından sonra ilk kez kırmızı halıya çıktı
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Oscar sunucusu Chris Rock’a sahnede attığı tokatla büyük bir skandala imza atan Hollywood yıldızı Will Smith, 8 ay sonra ilk kez, ‘Emancipation’ adlı yeni filminin Los Angeles’ta yapılan prömiyerinde kırmızı halıya çıktı. 

Galada Smith’e, eşi Jada Pinkett Smith ile çocukları Trey, Jaden ve Willow da eşlik etti.

Mart ayında gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri gecesinde sunucu Chris Rock'a tokat atarak uzun süre konuşulan Will Smith, Oscar hadisesinin filmine gölge düşürmesinden korktuğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Trevor Noah’a konuşan Smith, Oscar gecesini anlatırken, “Tahmin edebileceğin gibi korkunçtu. Tüm kontrolümü kaybettim. O  gece bir şeyler yaşıyordum. Bu tabii ki davranışımı haklı çıkarmıyor. Aklımda birçok şey vardı. Attığım tokat, babasının annesini dövmesini izleyen küçük bir çocuk gibiydi. Böyle biri olmak istemem” ifadesini kullanmıştı.

Aynı gece King Richard filmindeki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan aktör, tokadın ardından nasıl hissettiğini “Tamamen bitmiştim. Uzun zamandır içimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı. 9 yaşındaki yeğenim o gece eve geldiğimde ‘O adama neden vurdun?’ diye sordu. Ah bunu neden söyledin şimdi? dedim kendime" diyerek açıklamıştı. Smith “Eğer bu olaydan ne öğrendiğimi soracak olursan, birbirimize karşı hep nazik olmamız gerektiğini söylerdim” demişti.

Smith’in attığı tokat nedeniyle Akademi’nin prestiji sarsılmıştı. Smith "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" diyerek Akademi’den istifa etmişti. Smith ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
 

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