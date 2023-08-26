Ünlü çiftin minik kızı yaşam savaşını kaybetti

İki ünlü oyuncu Diego Bivero-Volpe ve eşi Charlotte Carroll'un 2 yaşlarındaki kızı Aurelia trajik bir biçimde hayatını kaybetti.

Ünlü çiftin minik kızı yaşam savaşını kaybetti

Made In Chelsea oyuncusu Diego Bivero-Volpe ile onun yönetmen ve oyuncu eşi Charlotte Carroll kahreden haberi duyurdu.

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Çiftin iki yaşlarındaki kızı Aurelia hayatını kaybetti.

Haber Global'in haberine göre; Eylül ayında beyaz kan hücrelerini etkileyen bir kanser olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulan minik kız mücadelesini kaybetti.

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Yurt dışında tedavisi için para toplanan küçük kızın ömrü ne yazık ki tedavinin başlamasından önce sona erdi.

Endometriozis hastası olan anne Charlotte Carroll, Aurelia'ya hamile kalma mücadelesini The Topic adlı bir belgesele çevirmişti.

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Aurelia'nın kanser olduğu öğrenildikten sonra çift "Çok agresif bir kanserle mücadele etmenin yanı sıra bırakın yürümeyi ve oynamayı, uzuvlarını, ağzını, gözlerini kullanmayı da yeniden öğrenmek zorunda" demişti.

Kemik iliği nakli yapılması gereken Aurelia bebek haliyle kemoterapi görmüştü.
Öte yanda Aurelia'nın tedavisi için biriktirilen para bir çocuk hastanesine bağışlandı.

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