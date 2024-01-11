Ünlü fenomen Kaitlyn Siragusa'ya iğrenç saldırı. Görüntüleri paylaştı

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Ünlü fenomen Kaitlyn Siragusa'ya iğrenç saldırı. Görüntüleri paylaştı
Sansasyonel Twitch fenomeni 'Amourant' kullanıcısı adıyla tanınan Kaitlyn Siragusa'nın evinen iğrenç saldırı. Fenomen ismin verandasına giren bir kişi, tuvaletini yaptı. Amourant 'gördüğüm en iğrenç olanı' yorumuyla olayı paylaştı.

Twitch fenomeni Amouranth'ın evine iğrenç saldırıyı güvenlik kamerası tespit etti.

Sosyal Medyada Sosyal medyada 'Amouranth' ismini kullanan Kaitlyn Siragusa'nın evinin verandasın bir kişi iğrenç saldırıda bulundu. Fenomenin tamımadığı bir kişi evi verandasının orasına tuvaletini yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti.

Kaitlyn Siragusa olayı güvenlik kamerasında görünce 'gördüklerimin arasında en iğrenç olanı' yorumunu yaptı. Ünlü fenomen bu sözlerle de paylaşım yaptı.

Twitch ve Kick yayın platformunda canlı yayınlarda ünlenen Kaitlyn Sİragusa geçtiğimiz aylarda eşinden şiddet gördüğünü ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, yardım istemişti. Bu olayların ardından bir süre sosyal medyaya ara veren Amouranth geri dönüşü evinin verandasına tuvalete döndürülmesiyle oldu.

Amouranth'a desteklerini veren sosyal medya kullanıcıları, dışkı örnekleriyle polise başvurması gerektiğini paylaştı.Dışkıdan DNA örneklerinin çıkabileceği ve suçlunun yakalanabileceğ tavsiyesinde bulundu.

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