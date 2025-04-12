Ünlü fenomene şiddet gösteren Berk Çetin ile ilgili flaş karar

Eski sevgilisi Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Aktepe'yi tehdit ve darp eden Berk Çetin tutuklandı.

Ünlü fenomen Danla Bilic'in darbedilme görüntüleri ortaya çıktı

"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya ünlüsü Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedilmişti. Bilic iddiasıyla ilgili olarak şikayetçi oldu.

Bilic’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan Berk Çetin, emniyette verdiği ifadesinde iddiaları reddetti.

Olayın yanlış anlaşıldığını öne süren Çetin, restoranda Danla Bilic’in bulunduğundan habersiz olduğunu, onu görünce yalnızca selam vermek istediğini belirtti.

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İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.