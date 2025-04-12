Ünlü fenomene şiddet gösteren Berk Çetin ile ilgili flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü fenomene şiddet gösteren Berk Çetin ile ilgili flaş karar

Eski sevgilisi Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Aktepe'yi tehdit ve darp eden Berk Çetin tutuklandı.

Eski sevgilisi Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Aktepe'yi tehdit ve darp eden Berk Çetin tutuklandı.

Ünlü fenomen Danla Bilic'in darbedilme görüntüleri ortaya çıktıÜnlü fenomen Danla Bilic'in darbedilme görüntüleri ortaya çıktı

"Danla Bilic" takma adını kullanan sosyal medya ünlüsü Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedilmişti. Bilic iddiasıyla ilgili olarak şikayetçi oldu.

Bilic’in şikâyeti üzerine gözaltına alınan Berk Çetin, emniyette verdiği ifadesinde iddiaları reddetti.

Olayın yanlış anlaşıldığını öne süren Çetin, restoranda Danla Bilic’in bulunduğundan habersiz olduğunu, onu görünce yalnızca selam vermek istediğini belirtti.

Eski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destekEski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destek

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen Çetin, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Son Haberler
İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap
İBB’den en son ‘Yalanlar ve gerçekler’ açıklaması. Deniz taksileri iddiasına cevap
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!