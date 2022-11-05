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Fransız model Marine el Himer İslamiyeti seçerek Müslüman olduğunu duyurdu

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, Kabe'den paylaştığı fotoğraflarında İslamiyet'i seçtiğini belirterek "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullandı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:34
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Ünlü Fransız model İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu

Fransız model Marine el Himer İslamiyeti seçerek Müslüman olduğunu duyurdu
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Fransız model ve reality show yıldızı El Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe’yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelime-i şehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Videolu paylaşımında birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğraflara yer verdiği paylaşımında ise, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek. Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah’a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken el Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam’ı seçtiğini vurguladı.

Fransız basınında, el Himer’in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.

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