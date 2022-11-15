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Miranda Kerr’den samimi itiraf! “Kocam beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor”

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, bir çocuk daha yapmakla ilgili itirafta bulundu. Kerr “Kocam beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor” dedi. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:22
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Ünlü model Miranda Kerr itiraf etti: Kocam beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor

Miranda Kerr’den samimi itiraf! “Kocam beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor”
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Dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ve 2017'de dünyaevine girdiği eşi, Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, Baby2Baby'nin galasında görüntülendi. 3 çocuk annesi Miranda Kerr, özel hayatı hakkında People'a  ilginç açıklamalar yaptı.

"HEPSİNİN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI VAR"

39 yaşındaki Kerr, üç çocuk annesi olmakla ilgili en sevdiği şeyden bahsetti:
“Dünyayı çocuklarımın gözünden görmek ve her birinin de dünyayı farklı bir şekilde görme biçimi olduğunu anlamayı çok seviyorum. Benzer bir ortamda büyüyen üç erkek çocuğu olmalarına rağmen, hepsinin farklı bir bakış açısı var. Ve çocukların sahip olduğu merak çok bulaşıcı.”

“KOCAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Eski model, bu yaz Vogue Australia'ya konuşarak; daha fazla çocuk sahibi olmaya açık olduğunu paylaşmıştı. Kerr, kendisinin ve 32 yaşındaki Spiegel'in ailelerine yeni bir üye getirip getirmeyecekleri sorulduğunda, "Kocam beni bunun için ikna etmeye çalışıyor" cevabını verdi.

İKİ KEZ EVLENDİ

Spiegel ile evliliğinden dünyaya gelen 3 yaşındaki Myles ve 4 yaşındaki Hart'a ek olarak; 39 yaşındaki Kerr, 2010-2013 yıllarında evli kaldığı Orlando Bloom'dan da Flynn (11) adını verdikleri bir çocuk sahibi.
 

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