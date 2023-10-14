Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'a bir gecelik ilişki için 110 bin dolar. Dünyaca ünlü o kişiyi açıkladı

Aston Villa kadın takımının yıldız ismi Alisha Lehmann, dünyaca ünlü bir isimden bir gece birlikte olmak için aldığı teklifi ve verdiği cevabı açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'a bir gecelik ilişki için 110 bin dolar. Dünyaca ünlü o kişiyi açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Aston Villa kadın takımının yıldız futbolcusu Alisha Lehmann'ın yaptığı bir açıklama İngiltere'de olay oldu.

Lehmann, dünyaca ünlü bir kişiden bir gece birlikte olması karşılığında aldığı teklifi açıkladı.

Güzel futbolcu, DirTea Talk podcast’inde şu ifadeleri kullandı:

“Miami’deydim. Bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı.

Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmesi için 100 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 110,000 dolar) ödeyeceğim’ yazıyordu.

“Ama cevabım ‘Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?’. Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor.”

aa4-001.jpg

al.jpg

Öne Çıkanlar
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamas sivilleri öldürmemiş. Eski lideri Meşal böyle dedi Dünya
Hamas sivilleri öldürmemiş. Eski lideri Meşal böyle dedi
Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor Kültür Sanat
Prens Harry’nin eşi Meghan’ın da oynadığı Suits yeniden çekiliyor
Alina ne demek? Alina isminin anlamı nedir? Gündem
Alina ne demek? Alina isminin anlamı nedir?
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi Spor
Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi
Sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı Gündem
Sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Poyraz Karayel'in Sinan'ı üniversiteli oldu Magazin
Poyraz Karayel'in Sinan'ı üniversiteli oldu