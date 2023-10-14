Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'a bir gecelik ilişki için 110 bin dolar. Dünyaca ünlü o kişiyi açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Aston Villa kadın takımının yıldız futbolcusu Alisha Lehmann'ın yaptığı bir açıklama İngiltere'de olay oldu.

Lehmann, dünyaca ünlü bir kişiden bir gece birlikte olması karşılığında aldığı teklifi açıkladı.

Güzel futbolcu, DirTea Talk podcast’inde şu ifadeleri kullandı:

“Miami’deydim. Bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı.

Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmesi için 100 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 110,000 dolar) ödeyeceğim’ yazıyordu.

“Ama cevabım ‘Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?’. Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor.”