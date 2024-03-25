Ünlü futbolcunun 2 çocuğu başkasından çıktı. Karısını boşadı

1997-99 yıllarında Gençlerbirliği'nde, yarım sezon da Ankaragücü'nde forma giyen Kamerunlu Geremi, daha sonra 5 milyon euroya Real Madrid'e transfer olmuştu.
2003-2007 yılları arasında da İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nde oynayan Geremi, 2011 yılında futbolu bırakmıştı.
İngiltere'nin The Sun gazetesi 45 yaşındaki Geremi'nin ikiz çocuklarının babası olmadığını DNA testiyle öğrendiğini yazdı.
Habere göre Geremi ikiz çocukların karısı Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.
Geremi karısından boşandığını da belirtti.
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