Fenerbahçe Galatasaray'ı bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Galatasaray'ı bekliyor
BOTAŞ'ı geçerek yarı finale yükselen Fenerbahçe yarı finaldeki rakibi için bekleyişe geçti.

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. Maçında Fenerbahçe deplasmanda Botaş ile karşı karşıya geldi.

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Ankara’da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 89-73 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Fenerbahçe’nin, yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam

BOTAŞ: Allen 21, Reimer 11, Manolya Kurtulmuş, Weaver 22, Mack 17, Buket Ünal, Işık Su Güven, Hatice Pelin Gülçelik, Ceren Taylan, Deniz Üstün 2, Ronahi Zilan Kıran

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 10, Laksa 8, Collier 22, Milic 13, Meesseman 20, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen, Selin Rachel Gül 2, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 25-25

Devre: 34-46

3. Periyot: 51-67

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