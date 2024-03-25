Galatasaray gelen haberle yıkıldı

Kaynak: AA
Galatasaray gelen haberle yıkıldı
Galatasaray vefat haberini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray kulüp üyelerindeni Tunç Alankuş'un vefat ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk satrancının duayenlerinden kulüp üyemiz Tunç Alankuş’un vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 26 Mart Salı günü Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
TFF Ali Koçu dinledi
Ünlü futbolcunun 2 çocuğu başkasından çıktı. Karısını boşadı
Ünlü futbolcunun 2 çocuğu başkasından çıktı. Karısını boşadı
Fenerbahçe'de ikinci Obradovic
Fenerbahçe'de ikinci Obradovic
Fenerbahçeli yıldız Panathinaikos'a gidiyor
UEFA Atilla Karaoğlan’ı elemeye önderdi
UEFA Atilla Karaoğlan’ı elemeye önderdi
Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak
Milli takım Brezilya'ya 7-4 mağlup oldu
Son Haberler
TFF Ali Koçu dinledi Spor
TFF Ali Koçu dinledi
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı Video
Çamaşır hırsızlığı pahalıya patladı: Köpeğini üzerine saldı
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin' Gündem
Akşener bir kez daha emekliler için Erdoğan'a seslendi. 'En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin'
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor' Video
İstanbul'da taksiciye hız yapmıyor diye sinirlendi: 'Beni dövüyor'
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti Gündem
Cezaevinden izinli çıktı. Annesi ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti
Merih Demiral tek bir şey istedi Spor
Merih Demiral tek bir şey istedi
Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü Yerel Haberler
Evine yaptığı balkon çöktü. 1 ölü