MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehirde'ki arsasını hibe ettiği Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi Külliyesi'nin ardından, partisinin dünkü grup toplantısında Alevi vatandaşlara seslenerek yaptığı açıklama dikkat çekti.

Bahçeli “Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Onların her sorunu bizim de sorunumuzdur. Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Açıklama, MHP’den gelen en açık “Alevi açılımı” olarak değerlendirildi.

“ERDOĞAN’DAN AYRIŞAN BİR YAKLAŞIM”

Gazeteci Ruşen Çakır, Medyascope’ta yaptığı yayında Bahçeli’nin sözlerini değerlendirerek “Bu, iktidarın bugüne dek söyleyip hayata geçiremediği bir husus” dedi.

Bahçeli’nin çıkışının AKP’nin kültürel yaklaşımından farklı olduğunu vurgulayan Çakır'ın “Erdoğan iktidarı yıllardır cemevlerini kültür merkezi olarak tanımladı. Bahçeli ise bunu bir inanç meselesi olarak ele alıyor. Bu söylem sembolik olsa da önemli bir ayrışmadır.” değerlendirmesi dikkat çekti.

“YETMEZ AMA EVET” TEPKİLERİ

Çakır, Alevi kanaat önderleriyle yaptığı görüşmelerden izlenimlerini de paylaştı. Bazı Alevi isimlerin bu çıkışı “değerli ama yetersiz” bulduğunu söyleyen Çakır, bir Alevi kanaat önderinin sözlerini şu cümleyle aktardı: Yetmez ama evet....

Bahçeli’nin açıklamasının, doğrudan oy istemekten çok siyasi mesafeleri azaltma çabası olarak okunabileceğini vurgulayan Ruşen Çakır, Bahçeli’nin bu açıklamasının tarihsel önemine de dikkat çekti

Çakır “1970’li yıllarda yaşanan Alevi katliamlarının arkasında MHP çizgisindeki yapılar olduğu iddia edilmişti. Türkeş’ten Bahçeli’ye kadar ülkücü hareket bu algıyı düzeltmeye çalıştı. Bu açıdan bakıldığında Bahçeli’nin bu sözleri, bugüne kadar yaptığı en açık ve ileri adım.” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK AÇILIM ALEVİLİĞİN RESMİ OLARAK TANINMASIYLA OLUR"

Çakır'ın “Bu tek başına yeterli değil. Gerçek açılım, devletin Aleviliği resmi olarak tanımasıyla olur.” ifadeleri de dikkat çekti.