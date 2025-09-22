Ünlü gazeteci Levent Gültekin açıkladı: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu taktiğiyle vurulacak! Erdoğan'ı kazandıracak planı açıkladı

Gazeteci Yazar Levent Gültekin, YouTube kanalından Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gültekin, Kılıçdaroğlu’nda yapılan planın Özgür Özel’le ilgili benzerinin devreye girdiğini iddia ederek amacın Erdoğan’ı bir kez daha kazandırılması gerektiğini öne sürdü.

Gültekin’in açıklamaları şu şekilde:

“KEMAL BEY ŞU DUYGUYA KAPILDI”

“Özel sosyal medyada böyle şey yorumları yapılmaya başlandı. Şimdi bürokraside insanlar Özgür Özel'e bilgi akıtmaya başladılar diye.

Eee neden bu bomba iddia Özgür Özel tarafından dile getirildi? Bu olağan bir şey mi yoksa gerçekten öyle bir akış var mı? Sonra da o uçak meselesini soracağım. Geleceğim. Şimdi öyle bir akış varsa planlı bir akıştır. Kemal Bey'e aktığı gibidir. Gördüm. Sosyal medyada birçok insan ekranlarda konuşup siyaset yorumu yapanlar, ‘Umudumu kesiyorum Türkiye'den ya. Bu kadar balık hafızalı, bu kadar yüzeysel, bu kadar derinlikten yoksun bir toplum mu diyeyim, kanaat önderi kılığındaki insanlar mı diyeyim?’ Şöyle yorumlar yapıyorlar.

Bürokrasi yeni gelen iktidarın kokusunu alır. O yüzden Özgür Özel'e bilgi belge akmaya başladı. Hey Allah'ım ya Rabbim dedim. Ya kardeşim aynı cümleyi Kemal Bey için kurdunuz. Aynı cümleye Kemal Bey'e devletin içerisinden iktidarı çok da zora sokmayacak belgeler verilerek adaylığı organize edildi.

“KEMAL BEY'İN PARLATILMASI LAZIMDI”

Kemal Bey şuna inandırıldı. Bürokrasi devlet beni istiyor. Oradan sızan Erdoğan'ı çok da sarsmayacak. Bilgi doğru çıktığında Kemal Bey şu duyguya kapıldı. Galiba devlet bana güveniyor. Baksana bilgi de aktarıyor diye. Ben 2023'ten yaklaşık 89 ay önce çıktım Halk TV'ye konuşmam duruyor ya. Beni izleyenler bilirler. Dedim ki Kemal Bey size devletten, bürokrasiden bilgi kırıntıları akıyor.

Sakın bunlara kanma. Bunlar senin seni adaylığını ayartma operasyonları. Şimdi aynı taktiği Özgür Özel'e uyguluyorlar. Bak Kemal Bey genel başkanlığa gelirken aynı taktiği uyguladılar. Hatırlıyorsun. Dosya yağdırdılar. Kemal Bey ekranlarda Melih Gökçek'le şunla bununla devasa tartışmalara girdi.

Elindeki devletten verilen dosyayla bir anda böyle bir parladı. Herkes vay sakin güç. Vay önüne çıkanı dağıtıyor. Dosyalara çok hakim. İşte SKK genel müdürü olmasından kaynaklı işte verileri acayip analiz ediyor. Yem attılar Kemal Bey'e. Kemal Bey'in parlatılması lazımdı. O yem parlattılar.

Sonra Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi geldi. Sedat'ın kapısına gitmişti. Belge açıkladı. Sedat bilmem filan yerde örgütleniyor. Ben de o gün çıktım televizyon diyorum ki Kemal Bey bunlar seni aday yapmak için veriyorlar bu bilgileri.

“ÖZGÜR ÖZEL DERTLERİ ÖZGÜR ÖZELİ ADAY YAPMAK”

Şimdi aynı şeyi Özgür Özel'e yapıyorlar. Özgür Özel dertleri Özgür Özeli aday yapmak, Özgür Özeli lider oldu algısı oluşturmak. Muhalefetin adayını iktidar mı seçiyor? Tabii ki hep öyledir.

Hep başından beri zaten muhalefetinin adayını iktidar belirlememiş olsa son 10 yıldır Türkiye'de Tayyip Erdoğan seçim kazanamazdı. Asla kazanamaz. 2014'te bak çok basit.”