Ünlü giyim devinden 3. kez iflas başvurusu. 92 mağazası kapanacak

Kaynak: Karar
Ünlü giyim devinden 3. kez iflas başvurusu. 92 mağazası kapanacak
Alman giyim devi Galeria Karstadt Kaufhof, ekonomik sıkıntılar nedeniyle üçüncü kez iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket, 22 Mart’a kadar bir alıcı bulunamazsa, kalan 92 mağazasını kapatıp çalışanlarını kovacak.

Almanya’nın tanınmış perakende zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, üçüncü kez iflasın eşiğinde. 22 Mart’a kadar bir çözüm bulunamazsa, şirketin kalan mağazalarını kapatması ve çalışanlarını işten çıkarması bekleniyor.

Şirket, daha önceki iflas başvurularında olduğu gibi, satış noktalarını 170’ten 92’ye indirmişti. Şirketin yönetimi, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, önemli işten çıkarmaların ve mağaza kapanışlarının olası olduğunu belirtti.

Alman medyasına göre, şirket yeni bir sosyal plan üzerinde çalışıyor ve 22 Mart’a kadar tüm şubeleri devralabilecek bir alıcı bulma umuduyla yatırımcı arayışında. Uzmanlar, şirketin yeni bir alıcı bulmasının zor olacağını belirtiyorlar.

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