Otomotiv devi iflasın eşiğinde. TOGG'un rakibiydi

Kaynak: Donanım Haber
Otomotiv devi iflasın eşiğinde. TOGG'un rakibiydi
Elektrikli otomobil üreticisi Fisker’in her an iflasını verebileceği iddia edildi.

Yüksek enflasyon ve kur krizi otomobil üreticilerini de vurdu. Birçok otomobil üreticisi zorluk çekiyor. Bunlardan biri de elektrikli otomobil üreticisi Fisker oldu.Fisker bazı sorunlarla boğuşuyor.

İddialara göre, elektrikli otomobil üreticisi her an iflas bayrağını çekebilir. Fisker daha önce de üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Şirketin, teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremediği öğrenildi.

Ayrıca Türk malı elektrikli otomobil TOGG'un da rakiplerinden biriydi.

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İddialara göre, Fisker borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini duyurdu.

HİSSELERİ BİR ANDA ÇAKILDI

2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen üreticinin hisseleri 0.13 dolara kadar düşmüş durumda olduğu vurgulandı.

Öte yandan Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi.

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelemedi.

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