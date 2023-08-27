Ünlü grubun Bodrum'da özel konser vereceği esrarengiz milyarderin Şeyh Mansur olduğu ortaya çıktı.

Birçok hit şarkıya imza atan Amerikalı grup The Black Eyed Peas önceki gün Bodrum’a geldi. Grup, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Mansur’un özel davetinde sahne alacak.

Ünlü grubun Bodrum'da özel konser vereceği esrarengiz milyarderin Şeyh Mansur olduğu ortaya çıktı.

Editör: Osmancan EROK

Dünyaca ünlü Amerikalı grup The Black Eyed Peas önceki gün özel bir konser için Bodrum’a geldi.

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Milas-Bodrum Havalimanı’nda görüntülenen grubun üyeleri Apl.de.ap, Taboo, J. Rey Soul, Keith Harris’e 20 kişilik ekip eşlik etti. Ünlü müzik grubunun adı bilinmeyen bir milyardere konser vereceği duyulmuştu.

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Grup, Six Senses Kaplankaya oteline geçmek için VIP araçlarına bindi.

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The Black Eyed Peas’in Manchester City’nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nden Şeyh Mansur’un özel davetinde sahne alacağı öğrenildi. Konserin gerçekleşeceği otelde Rus milyarder Roman Abramoviç de konaklıyor.

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