Dünyaca ünlü grup The Black Eyed Peas esrarengiz milyardere konser vermek için Türkiye'ye geldi

6 Grammy ödüllü Hip-hop grubu The Black Eyed Peas, adı sır gibi saklanan ünlü bir milyardere teknesinde tek gecelik konser vermek için Türkiye'ye geldi. Ultra lüks yatta verilecek konserde The Black Eyed Peas'in üyeleri Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo ve J. Rey Soul sahneye çıkacak.

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, The Black Eyed Peas üyeleri özel bir uçakla Bodrum'a geldi. Grubun konser vereceği milyarderin kim olduğu bilinmezken yatını Bodrum'a demirleyen isimler merak konusu oldu.

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan 2 hafta önce tatil için Bodrum'a geldi. Ünlü grubun konser vereceği milyarderin Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan olabileceği ileri sürüldü ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.