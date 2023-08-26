Dünyaca ünlü grup The Black Eyed Peas esrarengiz milyardere konser vermek için Türkiye'ye geldi

Dünyaca ünlü müzik grubu The Black Eyed Peas, ismi açıklanmayan bir milyardere teknesinde tek gecelik konser verecek. Grup önceki gün konser için özel bir uçakla Türkiye'ye geldi.

Dünyaca ünlü grup The Black Eyed Peas esrarengiz milyardere konser vermek için Türkiye'ye geldi

6 Grammy ödüllü Hip-hop grubu The Black Eyed Peas, adı sır gibi saklanan ünlü bir milyardere teknesinde tek gecelik konser vermek için Türkiye'ye geldi. Ultra lüks yatta verilecek konserde The Black Eyed Peas'in üyeleri Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo ve J. Rey Soul sahneye çıkacak.

800px-flickr-nicogenin-les-black-eyed-peas-en-concert-au-vip-room-paris-14.jpg

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, The Black Eyed Peas üyeleri özel bir uçakla Bodrum'a geldi. Grubun konser vereceği milyarderin kim olduğu bilinmezken yatını Bodrum'a demirleyen isimler merak konusu oldu.

bep-c9cc7f72f4ebf44af8eff88b70f4af2c20a07dee-s1100-c50.jpg

Öte yandan Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan 2 hafta önce tatil için Bodrum'a geldi. Ünlü grubun konser vereceği milyarderin Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan olabileceği ileri sürüldü ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

the-black-eyed-peas-grubu-bir-milyardere-16265805-4688-m.jpg

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Sabancı ailesi hastaneye koştu Magazin
Sabancı ailesi hastaneye koştu
Ronaldo'dan yeni açıklama. Süper Lig sözleri gündem olmuştu Spor
Ronaldo'dan yeni açıklama. Süper Lig sözleri gündem olmuştu
Türk ve Altay mitolojisinde ayı tanrıça kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde ayı tanrıça kimdir?
Manevra yapan otomobile çarpan motosikletli yaralandı Güncel
Manevra yapan otomobile çarpan motosikletli yaralandı
5 katlı apartmanda yangın Güncel
5 katlı apartmanda yangın
Güney Kıbrıs'ta çirkin provokasyon. Camiiye molotof kokteyli saldırı Güncel
Güney Kıbrıs'ta çirkin provokasyon. Camiiye molotof kokteyli saldırı
Asya ne demek? Asya isminin anlamı nedir? Keşfet
Asya ne demek? Asya isminin anlamı nedir?