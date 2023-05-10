Ünlü İngiliz aktör hayatını kaybetti

The Crown ve Doctor Who gibi dizilerde oynayan ünlü İngiliz oyuncu Terrence Hardiman, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü İngiliz aktör hayatını kaybetti

Editör: Özlem KIRAL

Türkiye'de beğenilen dizilerde oynayan İngiliz oyuncu Terrence Hardiman, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Hardiman'ın ölüm haberine menajeri açıkladı.

Yapılan paylaşımda "Büyük bir üzüntüyle Terrence Hardiman'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.

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TERRENCE HARDIMAN KİMDİR?

Dizilerin yanı sıra tiyatro sahnesinde de boy gösteren oyuncu, en çok CBBC dizisi The Demon Headmaster'daki rolüyle hatırlanıyordu. Dizi 1996 ile 1998 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizi aynı isimli bir çocuk kitabından esinlenilerek çekilmişti. Hardiman, o dönem diziyi seyreden çocukların korkulu rüyası olmuştu.

Hayranları Hardiman'ın gözlüklerini çıkardıktan sonra kurbanlarını hipnotize etmek için kullandığı yeşil gözleriyle hatırlıyor.

Ünlü oyuncu ayrıca The Crown, Wallander, Doctor Who ve Prime Suspect gibi dizilerde de rol almıştı.

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