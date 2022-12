58 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu Ronan Vibert kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz oyuncu Ronan Vibert kaldırıldığı hastanede beklenmedik biçimde 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi menajeri Sharon Vitro duyurdu.

1964 yılında Cambridshire'da doğan Ronan Vibert, 80'lerin sonunda oyunculuk kariyerine başlamış ve rolleri için Avrupa ile ABD arasında mekik dokumuştu.

Genelde büyük yapımlarda ikincil rollerde oynayan Vibert, Roman Polanski'nin Piyanist filminde, The Shadow of the Vampire'da Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'da rol almıştı.

2010'ların başında rönesans dönemi İtalyası'ndaki soyluluarı anlatan The Borgias'ta oynayarak önemli bir çıkış yaptı.