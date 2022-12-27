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The Crown dizisinin yıldızı Stephen Greif hayatını kaybetti

En son The Crown dizisinde rol alan İngiliz oyuncu Stephen Greif 78 yaşında yaşama veda etti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:40
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The Crown dizisinin ünlü oyuncusu yaşamını yitirdi

The Crown dizisinin yıldızı Stephen Greif hayatını kaybetti
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The Crown ve Blake's 7 gibi yapımlarda yer alan ünlü İngiliz oyuncu Stephen Greif, 78 yaşında hayatını kaybetti. 

Acı haberi menajeri duyurdu. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

STEPHEN GREIF KİMDİR?

Greif ayrıca Doctors, Coronation Street, Tales of the Unexpected ve EastEnders gibi yapımlarda da rol almıştı.

Stephen John Greif, Blake's 7'deki Travis, Citizen Smith'in üç serisindeki Harry Fenning, Casanova'daki Signor Donato ve Shoot on Sight'taki Komutan John Shepherd rolleriyle tanınan bir İngiliz aktördü.

Televizyonun yanı sıra tiyatroda da boy gösteren sanatçı, The Crown'da ise Bernard Weatherill'i canlandırmıştı. Tiyatroda ise onu The Phantom of Opera dahil birçok yapımda izlemiştik.
Ayrıca video oyunları Elder Scrolls Online ve Total War: Warhammer II'de seslendirme yapmıştı.
 

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