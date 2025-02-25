Ünlü iş insanı ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! Duayen sanayiciydi...

Mehmet Kazım Sertdemir (71) yönetimindeki 35 CER 11 plakalı otomobil, Fazıl Say Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. (42) idaresindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Kazım ve eşi Seniye Sertdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Duayen sanayicilerden Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.
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