Ünlü iş insanı ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! Duayen sanayiciydi...

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü iş insanı ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! Duayen sanayiciydi...

İzmir’de tanınmış iş insanlarından Menemen'deki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kazım Sertdemir ile eşi Seniye Sertdemir feci kazada hayatını kaybetti.

Mehmet Kazım Sertdemir (71) yönetimindeki 35 CER 11 plakalı otomobil, Fazıl Say Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.A. (42) idaresindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı.

nlu-is-insani-ve-esi-feci-kazada-hayatina-kaybetti-duayen-sanayiciydi-yenicag-4.jpg

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Kazım ve eşi Seniye Sertdemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet kazasında ölen genç ünlü sanayicinin oğlu çıktı. Milyarder iş insanı acı haberle yıkıldıMotosiklet kazasında ölen genç ünlü sanayicinin oğlu çıktı. Milyarder iş insanı acı haberle yıkıldı

Duayen sanayicilerden Mehmet Kazım Sertdemir'in Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

nlu-is-insani-ve-esi-feci-kazada-hayatina-kaybetti-duayen-sanayiciydi-yenicag-1.jpg

Motosiklet kazasında ölen genç ünlü sanayicinin oğlu çıktı. Milyarder iş insanı acı haberle yıkıldıMotosiklet kazasında ölen genç ünlü sanayicinin oğlu çıktı. Milyarder iş insanı acı haberle yıkıldı

nlu-is-insani-ve-esi-feci-kazada-hayatina-kaybetti-duayen-sanayiciydi-yenicag-2.jpg

nlu-is-insani-ve-esi-feci-kazada-hayatina-kaybetti-duayen-sanayiciydi-yenicag-3.jpg

Tekne kazasında ölen ünlü iş insanının yerine geçecek isim belli olduTekne kazasında ölen ünlü iş insanının yerine geçecek isim belli oldu

Son Haberler
Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler
Vincic’in derbi performansı Slovenya’da manşetlerde: “Göz kamaştırdı” dediler
Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!
Mersin’de sürücü otomobilin içinde sıkıştı!
Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu
Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
26 yıl hapis cezası aranıyordu, Balıkesir'de yakalandı
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!
Diploma soruşturmasına İBB'den belgeli yanıt!