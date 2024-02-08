Ünlü iş insanını katledip yaktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü iş insanını katledip yaktılar
Yunanistan’ın tanınmış iş adamlarından Hristos Gialias’ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gialias’ın kalaşnikof ile vurulduktan sonra aracının yakıldığı öğrenildi.

Yunanistan'da iş dünyasının tanınmış isimlerinden Hristos Gialias vahşi bir cinayete kurban gitti. Gialias'ın yanmış cesedi, Batı Attika bölgesinde bulundu.

Futbol kulüpleriyle de bağlantısı olan Gialias'ın vahşice katledildikten sonra Mandra'da aracının içinde yakıldığı belirlendi. Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri, alevler içindeki araçtan Gialias'ın yanmış cansız bedenini çıkardı.

İki kişinin iş insanını Kalaşnikof'la öldürüp yaktığı ve olay yerinden motorsikletle kaçtığı kaydedildi.

Uyuşturucu ve silah ticareti suçlarından daha önce hüküm giyen Gialias'ın eşi de 2018'de vurularak öldürülmüştü.

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