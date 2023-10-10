Ünlü isim filtresiz pozunu paylaştı hayranları ''bu da kim'' dedi

7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, geçtiğimiz aylarda yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ölümden dönmüştü.

Hastaneden sonra evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalan, dünya turnesini erteleyen 65 yaşındaki Madonna, objektif karşısına geçti.

FİLTRESİZ MADONNA

Madonna, makyaj ve filtreler olmadan çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımladı. Doğal haliyle pozlar veren ünlü şarkıcının sağlıksız görünümü bazı hayranlarını bir hayli endişelendirdi., bir kısım hayranı da şarkıcıyı tanımadı ve ''bu da kim'' dedi