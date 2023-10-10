Ünlü isim filtresiz pozunu paylaştı hayranları ''bu da kim'' dedi

Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen, bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, iyileştikten sonra doğal haliyle kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının sağlıksız görünümü hayranlarını endişelendirdi

Ünlü isim filtresiz pozunu paylaştı hayranları ''bu da kim'' dedi

7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, geçtiğimiz aylarda yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ölümden dönmüştü.

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Hastaneden sonra evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalan, dünya turnesini erteleyen 65 yaşındaki Madonna, objektif karşısına geçti.

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FİLTRESİZ MADONNA
Madonna, makyaj ve filtreler olmadan çektiği videosunu sosyal medya hesabından yayımladı. Doğal haliyle pozlar veren ünlü şarkıcının sağlıksız görünümü bazı hayranlarını bir hayli endişelendirdi., bir kısım hayranı da şarkıcıyı tanımadı ve ''bu da kim'' dedi

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