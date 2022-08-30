30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:30
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:08
Takip Et
1/15

2/15

HANDE ERÇEL

3/15

TARKAN

4/15

FEDON30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun...

5/15

ALİ SUNAL30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. #MustafaKemalAtatürk

6/15

FERHAT GÖÇERBüyük Taarruz'un 100'üncü yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

7/15

CAN YILMAZ30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden kurtuluş ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!

8/15

FAZIL SAY30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz.Burada müzik ile; 'Dört nala gelip, Uzak Asya’dan,Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan,Bu memleket bizim!'

9/15

KENAN DOĞULU100 yıl önce bugün büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren, tüm kahramanlarımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

10/15

HÜLYA KOÇYİĞİT30 Ağustos 1922'de uğruna savaştığımız bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya kesin ve kalıcı bir zaferle ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.Büyük Zafer’in 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu olsun.

11/15

FİLİZ AKINHer zaman seninleyiz Ata'm…30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

12/15

NAZAN ŞORAY30 Ağustos Türk’ün başkaldırısıdır. Uyanışı, Öze dönüşü ve şerefli varoluşudur.Başkomutanımızın emrinde hürriyete koşan asil bir milletin destanıdır. Bayramımız Kutlu Olsun.

13/15

TÜRKAN ŞORAYVatanımızın tam bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

14/15

AJDA PEKKAN30 Agustos Zafer Bayramı'mızın 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

15/15

GÜLŞEN BUBİKOĞLUBağımsızlığımızın temelini atan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yıl dönümü kutlu olsun.ATAMIZ ve silah arkadaşlarını minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
2
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
4
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
5
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
6
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı
﻿İzmir'de helikopter kazası. Kalkış esnasında yan yattı
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyonluk transfer
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyonluk transfer
﻿Ajax'tan Manchester United'a 100 milyonluk transfer
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar: Yeni takımı belli oldu
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
﻿Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Müge Anlı canlı yayında aşkını haykırdı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Müge Anlı canlı yayında aşkını haykırdı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Müge Anlı canlı yayında aşkını haykırdı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti
﻿Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti
﻿Serenay Sarıkaya'nın dekolteli paylaşımı olay oldu. Bronz teni ile dikkat çekti
﻿ Selen Görgüzel bikinili fotoğraflarını paylaştı.Takipçisinin yorumuna tepki gösterdi
﻿ Selen Görgüzel bikinili fotoğraflarını paylaştı.Takipçisinin yorumuna tepki gösterdi
﻿ Selen Görgüzel bikinili fotoğraflarını paylaştı.Takipçisinin yorumuna tepki gösterdi
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.