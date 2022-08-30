Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

ALİ SUNAL30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. #MustafaKemalAtatürk
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FERHAT GÖÇERBüyük Taarruz'un 100'üncü yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.
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CAN YILMAZ30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden kurtuluş ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!
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FAZIL SAY30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz.Burada müzik ile; 'Dört nala gelip, Uzak Asya’dan,Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan,Bu memleket bizim!'
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KENAN DOĞULU100 yıl önce bugün büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren, tüm kahramanlarımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.
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HÜLYA KOÇYİĞİT30 Ağustos 1922'de uğruna savaştığımız bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya kesin ve kalıcı bir zaferle ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.Büyük Zafer’in 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu olsun.
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FİLİZ AKINHer zaman seninleyiz Ata'm…30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.
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NAZAN ŞORAY30 Ağustos Türk’ün başkaldırısıdır. Uyanışı, Öze dönüşü ve şerefli varoluşudur.Başkomutanımızın emrinde hürriyete koşan asil bir milletin destanıdır. Bayramımız Kutlu Olsun.
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TÜRKAN ŞORAYVatanımızın tam bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.
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AJDA PEKKAN30 Agustos Zafer Bayramı'mızın 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.
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GÜLŞEN BUBİKOĞLUBağımsızlığımızın temelini atan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. Yıl dönümü kutlu olsun.ATAMIZ ve silah arkadaşlarını minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum.