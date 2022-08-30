Beşiktaş maçında Vodafone Park 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' ve 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganlarıyla inledi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Karşılaşmada Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadelenin son dakikalarında ise stad, siyah-beyazlı taraftarların ''Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'' ve "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratlarıyla inledi. Yaklaşık 70. dakikada hep bir ağızdan İzmir Marşı okumaya başlayan tribünler, akabinde 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganıyla adeta ders verdi. Taraftarlar o anları kameraya aldı.

Beşiktaş tribünleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı marş ve sloganlarla kutlarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ise maç sonrası yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihe bakıldığında, çok şanlı bir zafere imza atılmış. Taraftarlarımız da yarın güzel, mutlu bir gün geçirecektir” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar: