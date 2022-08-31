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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk demeyen İzmir Valisi yuhalandı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Atatürk demediği için yuhalandı

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:48
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:49
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İzmir valisi Yavuz Selim Köşger 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk demediği için yuhalandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk demeyen İzmir Valisi yuhalandı
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Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir’in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir’de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yuhalandı.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre, Gündoğdu Meydanı’nda yapılan etkinlikle söz alan Vali Köşger, konuşması bittikten sonra yuhalandı.

ATATÜRK DİYEREK SLOGANLAR ATILDI

Etkinliği izleyenler “Atatürk, Atatürk” diyerek slogan attı. Köşger’in “Sanata sanatçıya değer veriyoruz” ifadeleri de tepki çekti.

KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Alkış ve yuhalamalarla protesto edilen Vali Köşger tekrar söz alarak “Büyük taarruzun emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi, bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?” diyerek kalabalığı azarladı.

BAYRAM TÜM İLÇELERDE KUTLANDI

Öte yandan - İzmir’in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Bayraklı, Menemen, Çeşme, Aliağa ilçelerinde törenler etkinlikler yapıldı.

ZONGULDAK'TA DA EMEKLİ VATANDAŞ İSYAN ETMİŞTİ 

Yerel Pusula gazetesinin aktardığına göre, Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine emekli bir vatandaşın protestosu damga vurdu. Tören alanına gelen vatandaş, AKP'li milletvekillerine ulaşmak istedi.  İsmi öğrenilemeyen vatandaş alanda "Nerede o AKP Milletvekilleri, onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ancak polislerin müdahale ettiği vatandaş tören alanından çıkarıldı.

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YILMAZ ZAHIT
31.08.2022 10:36
ATATÜRK olmasaydı o zavallı kişi vali bile olamazdı. İzmir Yunanın, bunlar da Yunan vatandaşı olup bütün gün meydan kahvesinde tespih çekip şükür ederlerdi. Bu sapık zihniyete son ver  
 
izmirli
31.08.2022 10:18
81 ilin incisi izmir  
 
Hasan
31.08.2022 10:17
YENİ iktidarın İLK İŞİ DEVLETİN valisi olamayanları,MERKEZE almak olsun...AYLAK AYLAK tespih çeksin bunlar...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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