Ünlü kadın yüzücü uygunsuz hareketler gerekçesiyle olimpiyat köyünden kovuldu

Olimpiyat köyünden kovuldu

Paraguay Olimpiyat Komitesi, yüzücü Luana Alonso'yu "Uygunsuz hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle olimpiyat köyünden kovdu

İngiltere'nin The Sun ve Mail gazetelerinde yer alan haberlere göre; Luana Alonso, 100 metre kelebekte Gürcistanlı Ana Nizharadze'nin 0,24 saniye gerisinde altıncı oldu ve yarı finallere katılma şansını kıl payı kaçırdı.

Daha sonra sosyal medyada 500 bine yakın Instagram takipçisine yaptığı paylaşımla yüzmeyi bıraktığını duyuran ünlü oyuncu, olimpiyat köyünde Paraguay Yüzme Takımı'yla birlikte kalıyordu.

Alonso, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından köyden çıkarıldı.

Paraguay basınında yer alan haberlere göre de Alonso takım arkadaşlarını desteklemek için kalmak yerine bir geceyi Paris'te şehir içinde geçirdi.

Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Larissa Schaerer ise yaptığı açıklamada, "Onun varlığı Paraguay Takımı içerisinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Kendisi, kendi isteğiyle Atletler Köyü'nde geceyi geçirmeyerek, talimatlara uymadı" dedi.

20 yaşındaki sporcu da yüzmeyi bıraktığını duyurdu.