Song'a kızınca milli takımı bıraktı. Ünlü kaleci açıkladı

Song'un maçlarda zaman zaman stoper gibi ileri çıkan Onana'dan kalesinde kalmasını istediği bildirilmişti. Ancak buna sinirlenen Onana, maça çıkmamıştı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun barış için arabuluculuk yapmasına rağmen ikilinin arasını düzeltememişti.

İtalya'nın İnter takımında forma giyen Onana, Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Onana'nın bu kararını ülke federasyonuna da ilettiği belirtildi.