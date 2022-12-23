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Song'a kızınca milli takımı bıraktı. Ünlü kaleci açıkladı

Katar'daki Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile tartışan kaleci Andre Onana, Sırbistan maçına 2 saat kala kadro dışı bırakılmıştı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:20
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Ünlü kaleci teknik direktöre kızdı. Milli takımı bıraktı

Song'a kızınca milli takımı bıraktı. Ünlü kaleci açıkladı
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Song'un maçlarda zaman zaman stoper gibi ileri çıkan Onana'dan kalesinde kalmasını istediği bildirilmişti. Ancak buna sinirlenen Onana, maça çıkmamıştı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’nun barış için arabuluculuk yapmasına rağmen ikilinin arasını düzeltememişti.

İtalya'nın İnter takımında forma giyen Onana, Kamerun Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Onana'nın bu kararını ülke federasyonuna da ilettiği belirtildi.

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