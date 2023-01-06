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Kamerun'da yaş sahtekarlığı: 30 futbolcudan 21'i radara takıldı

Kamerun Futbol Federasyonu'nda büyük skandal. Genç Milli Takımı FIFA'nın kontrolünden geçemedi!

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:12
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Milli takımda skandal! Kamerun'da yaş sahtekarlığı

Kamerun'da yaş sahtekarlığı: 30 futbolcudan 21'i radara takıldı
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Afrika Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Kamerun'un U17 Takımı'na, turnuva öncesi FIFA tarafından yaş testi yapıldı.

Teknik direktör Jean Pierra Fiala'nın seçtiği 30 oyuncudan 21'i, yaş belirlemek için yapılan kemik testinde 17 yaşından daha büyük çıktı.

Sonuçların hemen ardından isimleri kamuoyuna açıklanmayan 21 oyuncu, turnuvadan ihraç edildi.

7-12 Ocak tarihleri arasında elemelere ev sahipliği yapacak Kamerun'da teknik ekip, hızlı bir şekilde testlerden geçen yeni futbolcuları takıma dahil etti.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturan Samuel Eto'o, göreve geldikten sonra yaş sahtekarlığına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı.

DAHA ÖNCE DE 44 FUTBOLCU

Geçtiğimiz haziran ayında 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili olarak federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşla ilgili yaşananların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda federasyonumuz, futbolun tüm aktörleri ve eğitimcilerini, yaş kategorilerine saygı göstermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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