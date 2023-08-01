Ünlü komedyen hayatını kaybetti. Bıraktığı mesaj yürekleri dağladı

Çocuk filmi Pee-wee Herman'ın yıldızı Paul Reubens, 70 yaşında hayatını kaybetti. Son altı yıldır kanserle mücadele ettiği öğrenilen ünlü aktörün son mesajı ortaya çıktı.

Ünlü komedyen hayatını kaybetti. Bıraktığı mesaj yürekleri dağladı

1980'lerde canlandırdığı çocuk filmi karakteri Pee-wee Herman ile tanınan ünlü aktör Paul Reubens, 70 yaşında hayatını kaybetti. Reubens'e altı yıl önce kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

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Üç kez Emmy adayı olan oyuncunun ölümüyle ilgili yapılan açıklamada, ünlü aktör için “Sevgili karakteri Pee-wee Herman'ın pozitifliği, kaprisliliği ve nezaketin önemine olan inancıyla nesiller boyu çocukları ve yetişkinleri memnun ettiği ikonik bir Amerikalı aktör, komedyen, yazar ve yapımcı” nitelendirmesi yapıldı.

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Ölümünden sonra ekibi, aktörün Instagram hesabından, Reubens'in son mesajını paylaştı. Kanser olduğunu sakladığı için özür dileyen aktör, mesajında şu ifadeleri kullanıyordu:

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"Son altı yıldır karşı karşıya kaldığım şeyi halka açıklamadığım için lütfen özrümü kabul edin. Arkadaşlarımdan, hayranlarımdan ve destekçilerimden her zaman büyük bir sevgi ve saygı duydum. Hepinizi çok sevdim ve sizin için sanat yapmaktan keyif aldım.”

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