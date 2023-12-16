Ünlü kredi değerlendirme kuruluşundan flaş Türkiye kararı. Bu sefer pas geçti

Kaynak: AA
Ünlü kredi değerlendirme kuruluşundan flaş Türkiye kararı. Bu sefer pas geçti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den dikkat çeken Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'ten flaş bir Türkiye kararı geldi. Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

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