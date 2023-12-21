ABD’nin başkenti Washington D.C.’de lüks moda markası Chanel'in mağazası soyuldu. Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında bir grup kişi, beyaz bir otomobilden inerek mağazaya girdi. Hırsızlardan biri yangın tüpünü etrafa püskürterek dikkatleri dağıttığı sırada ikisi kapıda bekledi, diğerleri ise hızlıca raflardaki lüks çantaları topladı.

Mağazada görevli güvenlik görevlisinin soygunun ardından kaçan şahısları durdurmak için bir el ateş ettiği ama hırsızların kaçmayı başardığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiler göre, soygunda toplam değeri en az 250 bin dolar olan 99 adet çanta çalındı.

Washington Metropolitan Polis Departmanı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen soygunculardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bir fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Soyguna karışan 6 kişiyi bulmak için operasyon başlatılırken polis tarafından yapılan açıklamada, operasyona katkı sağlayacak bilgi paylaşımı yapanlara bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.