Ünlü mağazada 250 bin dolarlık soygun

Kaynak: İHA
Ünlü mağazada 250 bin dolarlık soygun
ABD’de Chanel’in mağazasında meydana gelen soygunda hırsızlar en az 250 bin dolar değerinde 99 çanta çalarak kayıplara karıştılar.

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de lüks moda markası Chanel'in mağazası soyuldu. Pazar günü yerel saatle 17.30 sıralarında bir grup kişi, beyaz bir otomobilden inerek mağazaya girdi. Hırsızlardan biri yangın tüpünü etrafa püskürterek dikkatleri dağıttığı sırada ikisi kapıda bekledi, diğerleri ise hızlıca raflardaki lüks çantaları topladı.

Mağazada görevli güvenlik görevlisinin soygunun ardından kaçan şahısları durdurmak için bir el ateş ettiği ama hırsızların kaçmayı başardığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiler göre, soygunda toplam değeri en az 250 bin dolar olan 99 adet çanta çalındı.

Washington Metropolitan Polis Departmanı, henüz kimlikleri tespit edilemeyen soygunculardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden alınan bir fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

aw103315-01.jpg

Soyguna karışan 6 kişiyi bulmak için operasyon başlatılırken polis tarafından yapılan açıklamada, operasyona katkı sağlayacak bilgi paylaşımı yapanlara bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

Son Haberler
Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı Gündem
Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı
Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı Spor
Fenerbahçe'den flaş Avrupa Süper Ligi kararı
HSK duyurdu. Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi Gündem
HSK duyurdu. Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
Prag'da üniversiteye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var Dünya
Prag'da üniversiteye silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor? Gündem
MHP İsveç'in NATO üyeliği için şerh koydu. Cumhur İttifakı'nda yeni kriz mi doğuyor?
RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti Gündem
RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı. Dizi ilk bölümüyle ses getirmişti
69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti Spor
69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti