Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, yıllar sonra itiraf etti

Eski model ve Erberk Ajans’ın sahibi Neşe Erberk, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Neşe Erberk'e 1983’den 1984’e girdiğimiz yılbaşı özel eğlence programında 'Sanat Güneşi' lakaplı usta sanatçı Zeki Müren'le olan dansı hatırlatıldı.

Önceki yıllarda da Zeki Müren ile dansı hakkında konuşan Neşe Erberk, "Evet ya. 18 yaşındaydım o yıl. Daha yeni Türkiye güzeli seçilmiştim ve daha Avrupa güzeli bile seçilmemiştim. Benim için çok özel bir anı oldu. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırmışlardı" demişti. "Çok heyecanlanmıştım" diyen Erberk, "Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi. Rahmetli Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum. Hatta bana topuklu giymemi istemediler. Düz bir ayakkabı giymemi istediler. Aynı boyda olmamızı istemişlerdi" şeklinde konuştu