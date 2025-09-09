Ünlü mankenin aracında sahte 'resmi kart' skandalı. Mahkemelik oldu

Beşiktaş’ta dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görülmüştü.

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü.

Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Henüz küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Eğitimine orada devam eden Şahin, University of East London‘da moda ve tasarım eğitimi aldı. Şahin 25 yaşındadır ve aslen Sivaslı bir baba, Azerbaycan kökenli bir annenin kızıdır.

Şevval Şahin, 1.82 metre boyunda ve yaklaşık 51-55 kilogram ağırlığındadır. Başak burcudur. İlk olarak Pakistan asıllı iş insanı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile adı anılan Şahin daha sonra sosyal medya fenomeni Yiğit Marcus Aral ile görüntülendi. Son yıllarda da ünlü modelin adı Murat Kazancıoğlu ile anıldı.