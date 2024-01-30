Ünlü markadan çalışanlarını bayram ettirecek karar. 1 Euro 40 TL'den hesaplanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü markadan çalışanlarını bayram ettirecek karar. 1 Euro 40 TL'den hesaplanacak
SunExpress Havayolu şirketinde çalışan personele maaşları euro üzerinden hesaplanıp, verilecek. Ancak o euro hesabında kur, Merkez Bankası'ndan değil bakın kaç TL'den hesaplanacak. Bu durum çalışanları bayram ettirecek.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress'ten flaş euro kararı... HavaSosyalmedya'da yayınlanan bilgiye göre SunExpress'te bonus ve euro ile ödemelere dair yaşanan gelişme çalışanları bayram ettirecek cinsten...İddiaya göre maaşlar euro ile çarpılıyor ve ödeniyor. İşte euro kaç liradan hesaplanacak. İşte bu durum personeli bayram ettirecek cinsten. Havasosyalmedya'nın iddiasına göre euro Merkez Bankası kurundan değil 40 liradan hesaplanacak. Mesela 1000 euro maaş alan bir çalışana 40 bin TL maaş ödenecek. Merkez Bankası kuru 42 liraya çıkması halinde ise 1000 euro karşılığı olan 42 bin lira ödenecek.

Bu arada havayolu şirketi ayrıca mart ayı başından itibaren 2023 bonuslarını ödeyeceğini duyurdu. Bonusun miktarına ilişkin bir açıklama yapılmadı fakat bireysel olarak hesaplamaların yapılacağı belirtildi.

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