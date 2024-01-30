Mısır’a ihracat fırsatı

Türkiye’nin e-ihracat platformu olan TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Mısırlı bir firma, Türkiye’den çelik boru makinesi satın alacağını duyurdu.

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır, neredeyse her sektörden alım ilanını TurkishExporter’da yayınlanıyor.

Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor.

Mısır’da faaliyette olan bir firma Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden çelik boru makinesi satın alacağını paylaştı.

MISIR’A TEK TIKLA KOLAY İHRACAT

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşmış olabiliyor.