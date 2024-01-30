Mısır’a ihracat fırsatı

Kaynak: Dünya
Mısır’a ihracat fırsatı
TurkishExporter, Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını aralıyor.

Türkiye’nin e-ihracat platformu olan TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Mısırlı bir firma, Türkiye’den çelik boru makinesi satın alacağını duyurdu.

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır, neredeyse her sektörden alım ilanını TurkishExporter’da yayınlanıyor.

Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor.

Mısır’da faaliyette olan bir firma Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden çelik boru makinesi satın alacağını paylaştı.

MISIR’A TEK TIKLA KOLAY İHRACAT

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşmış olabiliyor.

İlgili Haberler
Ünlü markadan çalışanlarını bayram ettirecek karar. 1 Euro 40 TL'den hesaplanacak
Dolar ve altın uçuşa geçti. Flaş... Flaş...
Son Haberler
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek? Ekonomi
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet Gündem
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı Sağlık
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek' Ekonomi
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek'
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor