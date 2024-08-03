Ünlü milyarder patladı

2024 Paris Olimpiyatları’nda futbol heyecanı hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor.Dün akşam oynanan çeyrek final mücadelesinde Fas ve ABD karşı karşıya geldi.
FAS YARI FİNALDE
Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fas Milli Takımı rakibi ABD’yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Fas’a galibiyeti getiren golleri 29. Dakikada Rahimi 63. Dakikada Akhcomach, 70. Dakikada Hakimi ve 90+1’de Maouhoub kaydetti.
Bol gollü geçen karşılaşma taraftarları memnun ederken ünlü milyarder Nevzat Aydın’dan flaş bir paylaşım geldi.
"YAKLAŞAMIYORUZ BİLE"
Mücadeleyi yerinden izleyen Nevzat Aydın paylaşımında, “Şu vasat Fas futbol takımının güle oynaya yarı final yaptığı Olimpiyatlara daha katılmaya yaklaşamıyoruz bile” ifadelerini kullandı.
OLİMPİYATLARA NASIL GİDİLİYOR
Avrupa'dan 4 ülkenin katılabildiği olimpiyatlarda u23 turnuvasında en başarılı olan ülkelere gitme hakkı tanınıyor.