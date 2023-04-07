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Ünlü milyarder sokak ortasında öldürüldü. Acı içinde polisi arayıp 'Yardım edin' diye feryat etti

ABD merkezli teknoloji şirketi CashApp’in kurucusu Bob Lee sokak uğradığı bıçaklı saldırıda öldürüldü. San Francisco kentinde gerçekleşen saldırının korkunç görüntüleri ve ünlü milyarderin son görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:14
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Ünlü milyarder sokak ortasında öldürüldü

Ünlü milyarder sokak ortasında öldürüldü. Acı içinde polisi arayıp 'Yardım edin' diye feryat etti
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Yeniçağ Özel / Editör:  Serkan Talan

ABD’li ünlü milyarder Bob Lee San Francisco kentinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, 43 yaşındaki milyarderin öldürüldüğü cinayetle ilgili soruşturma başlattı. San Francisco polisi, yaptığı açıklamada cinayetin rastgele mi yoksa planlı bir şekilde mi işlendiği ile ilgili ellerinde kanıt olmadığını bildirdi. Öte yandan polis ekipleri cinayet aleti olduğu düşünülen bir mutfak bıçağı buldu.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CashApp’in kurucusu Bob Lee’nin hayatını kaybettiği korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameraları, ünlü milyarderin son anlarını saniye saniye kaydetti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülerde kentin zengin semtlerinden Rincon Hill’de yürüyen Lee’nin bir andan saldırıya uğrayarak göğsünden bıçaklandığı görüldü. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan 2 çocuk babası milyarder acı içinde yardım istedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Lee’nin o sırada yolda giden bir arabanın kaputuna düştüğü ve sürücünün dehşet içinde uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

ABD’li milyarder daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ünlü milyarderi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YEREL HALK ARTAN ŞİDDETE KARŞI TEPKİLİ

ABD’de teknolojinin başkenti olarak bilinen San Francisco kentinde artan şiddet olayları dikkat çekiyor. Kentte 2023 yılı başından bu yana 39 cinayet işlendi. Polis güçleri suçla mücadele için yeterli güçlerinin olmadığını belirtirken yerel halk ise otoritelerin suçla sert bir şekilde mücadele etmediği için eleştiriliyor.

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