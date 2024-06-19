Ünlü milyoner ayağına çöp torbası bağladı. Millileri böyle izledi

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Ünlü milyoner ayağına çöp torbası bağladı. Millileri böyle izledi

Almanya'da lotoyu kazanarak milyoner olan Kürşat Yıldırım yağmur altındaki milli maç için ilginç bir yöntem buldu.

12 yaşında geldiği Almanya’da vinç operatörü olarak çalışan Kürşat Yıldırım’ın hayatı bir anda değişti.

2022 yılında oynadığı lotoyu tutturan Yıldırım yaklaşık 10 milyon euroluk servete sahip oldu.

O günden itibaren Almanya’da ünlü olan Türk milyoner dün akşam oynanan Türkiye – Gürcistan maçını izlemek için Dortmund’a gitti.

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AYAĞINA ÇÖP TORBASI BAĞLADI

Yoğun yağmur altında oynanan maçta 800 euroluk ayakkabılarını korumak için ilginç bir çözüm buldu.

Dizlerinden ayaklarına kadar olan bölümü çöp torbasıyla saran Yıldırım o anları sosyal medyadan paylaştı.

Olayın gündem olması üzerine bir açıklama yapan Yıldırım hareketi için ““Ayakkabıların ve pantolonların ıslanmasın diye. Benim gibi sokaktan gelen herkes bunu biliyor” dedi.

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"ANLATACAK KELİME YOK"

Millilerimizin Gürcistan karşısındaki 3-1’lik galibiyetini ayaklarında çöp torbasıyla takip eden Yıldırım maç içinse “İnanılmaz bir akşamdı, daha önce hiç yaşamadığım bir futbol ateşiydi. O kadar çok duygu var ki anlatamam. Her zaman inişli çıkışlıydı, bu harika akşamı anlatacak kelime yok" ifadelerini kullandı.

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