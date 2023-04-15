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Mini eteği dünyaya sevdiren ünlü modacı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz moda tasarımcısı Dame Mary Quant, 93 yaşında hayatını kaybetti

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:32
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Ünlü modacı Dame Mary Quant, hayatını kaybetti

Mini eteği dünyaya sevdiren ünlü modacı hayatını kaybetti
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Moda tasarımcısı Dame Mary Quant’ın ailesi, ünlü modacının İngiltere’nin Surrey kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dame Mary, 1960’larda yaptığı tasarımlarla mini eteğin popüler hale gelmesindeki katkılarıyla biliniyordu.

Dame Mary’nin ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Twiggy takma adıyla tanınan İngiliz model Dame Lesley, “Dame Mary’nin 60’larda genç kızlar üzerinde büyük etkisinin vardı., Modada devrim yaptı ve çok muhteşem bir girişimciydi. O olmasaydı, 1960’lar aynı olmayabilirdi” ifadelerini kullandı.

 

New York Times gazetesinin moda direktörü Vanessa Friedman da Quant’ın mini etek modasına atıfta bulunarak, “Kadınların bacaklarını özgürleştiren Mary, huzur içinde yat. Sana borçluyuz” paylaşımda bulundu. Quant ailesi ise Mary’i “20. yüzyılın en tanınan uluslararası moda tasarımcısı ve sıra dışı bir yenilikçi” olarak niteledi.

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