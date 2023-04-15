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Ünlü model paylaştığı fotoğrafla hastalığa yakalandığını açıkladı

Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model ve oyuncu Larissa Gacemer, deprem üzüntüsüyle hastalığa yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:45
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Ünlü model Laeisa Gacemer paylaştığı fotoğrafla hastalığa yakalandığını açıkladı

Ünlü model paylaştığı fotoğrafla hastalığa yakalandığını açıkladı
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Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Model Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Larissa Gacemer, 6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremler yüzünden hastalığa yakalandı.

Evlendikten sonra Türkiye'de kalan ve Survivor yarışmasıyla ünlenen Larissa Gacemer'in vücudunda lekeler ortaya çıktı. Vücudundaki lekeleri paylaşan modele, gül hastalığı teşhisi kondu.

Instagram'dan kareler paylaşan Gacemer, "Güzel insanlar, depremden bir hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince bir kaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyü bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi.''

''Doktor direkt “Pityriasis Rosea” Gül Hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince... O yüzden spor da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm. Onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü iki ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer. Not. Son foto bugün" diye yazdı.

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